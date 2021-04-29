По инициативе губернатора Андрея Чибиса в два раза увеличен призовой фонд конкурса «Учитель года Мурманской области». Премия победителя выросла со 130 до 300 тысяч рублей, призеры получат не по 50, а по 100 тысяч рублей. Лучших педагогов Заполярья вчера чествовали в областном центре дополнительного образования «Лапландия». В торжественной церемонии подведения итогов конкурса принял участие губернатор Андрей Чибис.

«Радует, что в конкурсе принимают участие молодые учителя и в целом наблюдается приток молодых кадров в наши школы. Великая миссия каждого педагога – не просто дать знания, а привить правильные ценности детям. Это для нас является главным вызовом современного времени. Спасибо за ваш труд, энергию и педагогическое мастерство», – сказал в приветственном слове глава региона.

Лучшим учителем Мурманской области 2021 года признана Евгения Брокарева. Преподаватель химии и биологии лицея имени В.Г. Сизова города Мончегорска представит наш регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года России».

В число финалистов регионального этапа конкурса также вошли: педагог начальных классов Ловозерской общеобразовательной школы Валентина Иванова и учитель физической культуры Мурманского политехнического лицея Артем Мананков. Награды лауреатам лично вручил губернатор Андрей Чибис и пожелал всем успехов в работе.

«Чтобы дополнительно стимулировать и поощрить финалистов, мы приняли решение увеличить размер премий. Надеюсь, что интерес к конкурсу будет расти. Договорились также, что со следующего года расширим число победителей в каждой из номинаций, чтобы большее количество педагогов получали заслуженные награды и финансовые призы на реализацию тех проектов, с которыми они выходят на конкурс», – прокомментировал губернатор.

В этом году в конкурсных испытаниях приняли участие 16 педагогов из Мурманска, Мончегорска, Ковдора, Апатитов, Североморска, Кировска, а также Ловозерского и Кольского районов. Наряду с опытными учителями, в региональном этапе участвовали четыре дебютанта, стаж педагогической работы которых не превышает 3 лет.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» – «Учитель года Мурманской области» проводится ежегодно на протяжении 23 лет в целях обеспечения инновационного развития и повышения качества современного школьного образования, продвижения передового педагогического опыта работников общеобразовательных организаций Мурманской области. Участниками регионального этапа конкурса являются победители и призеры муниципальных профессиональных конкурсов педагогического мастерства.