Лучшим врачам России вручили премию «Призвание». В их числе – Никита Кольцов, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Мурманской области

Минздрав России подвел итоги Всероссийского конкурса врачей. В номинации «За создание нового метода диагностики» награждены специалисты из разных городов и областей России. В их числе – врач-эпидемиолог, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Никита Кольцов.

Под руководством академика РАН Арега Тотоляна команда эпидемиологов провела уникальное научное исследование коллективного иммунитета жителей России. Исследование длилось два года и охватывало 26 регионов России, в нем приняли участие 30 тысяч жителей страны, в том числе более 3100 волонтёров из Мурманской области.

«Фактически, собранная информация применима к любым инфекционным заболеваниям, и в случае необходимости может быть использована для прогнозирования эпидситуации, в том числе таких особо опасных инфекций, как натуральная оспа. Исследование проведено впервые в истории России», – рассказал Никита Кольцов.

За время исследования доказано, что большинство детей переносят COVID-19 в бессимптомной, либо в стертой форме. Кроме того, установлено, что пожилые люди, в семьях которых проживают дети, также переносят COVID-19 в более легкой форме.

«Также выяснилось, что наиболее стойкий иммунитет к COVID-19 получают переболевшие и вакцинированные, то есть сначала иммунитет формируется естественным путем при заболевании, и укрепляется при вакцинации», – отметил Никита Кольцов.

Подробные итоги конкурса опубликованы по ссылке, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru