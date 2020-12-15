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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.20 10:00

Лучшим жителям Мурманской области вручили государственные и региональные награды

Государственные награды и награды Мурманской области вчера получили отличившиеся работники региона. Церемония награждения была приучена ко Дню Конституции Российской Федерации.

«От правительства Мурманской области великий вам поклон за тот вклад, который вы вносите в развитие нашего региона, страны, Арктики и Севера. Сегодня мы награждаем тех, кто работает на фабриках, деятелей культуры, предпринимателей и политиков. Каждый из вас по-настоящему вкладывает свою душу в любимое дело. Это самое дорогое, что есть у человека. Крепкого здоровья и дальнейших успехов вам и вашим семьям, – отметил глава региона Андрей Чибис.

Заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени начальника смены АНОФ-2 Александра Агеенко, начальника технического отдела Восточного рудника Андрея Матченко и крепильщика Кировского рудника филиала акционерного общества «Апатит» Сергея Майорова, а также ведущего геофизика Морской арктической геологоразведочной экспедиции Валентину Шлыкову.

За заслуги в области горнодобывающей промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации» присвоено крепильщику рудника Кировского филиала акционерного общества «Апатит» Сергею Майорову.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почетным званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» удостоены преподаватель Мурманского колледжа искусств Анатолий Гернер и преподаватель детской театральной школы Мурманска Наталья Пилипенко.

Почётной грамотой Президента Российской Федерации награждён за заслуги в развитии отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность член Мурманского регионального отделения общественной организации «Союз журналистов России» Юрий Ерофеев. За значительный вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года – зампредседателя – начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и подразделениями Министерства обороны РФ комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Илья Воробьев.

Постановлением губернатора почётное звание «Почётный гражданин Мурманской области» присвоено депутату Мурманской областной Думы первого – пятого созывов Павлу Сажинову. Знаком отличия «За заслуги перед Мурманской областью» награждены председатель областной Думы Сергей Дубовой, член совета союза «Некоммерческое партнерство промышленников и предпринимателей Мурманской области» Олег Куля, заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 областной клинической больницы имени П.А. Баяндина Александр Петров, директор Мурманского областного театра кукол Евгений Суханов, врач-невролог Наталья Филиппова и заместитель главного врача по медицинской части Евгений Халезов областного клинического многопрофильного центра и директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Шатило.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона Почётную грамоту Мурманской области вручили генеральному директору городского делового центра «Меридиан» Марине Калмыковой, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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