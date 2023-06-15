Лучшими детскими школами искусств региона в этом году признаны учреждения в Полярном и Видяево

В Мурманской области завершился региональный отборочный этап общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств». Победителями признаны два учреждения – Детская школа искусств Полярного и Детская музыкальная школа Видяево.

Учреждения будут представлять Мурманскую область на окружном туре конкурса, который состоится в октябре.

Региональным победителем общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» стала преподаватель изобразительного искусства Детской школы искусств имени А.А. Розанова города Кировска Ксения Колобова. Ксения Анатольевна – автор более 30 опубликованных статей, посвящённых методике преподавания истории и теории искусства детям, детскому изобразительному творчеству, а также творчеству местных художников. Преподаватель организует и проводит выставки учащихся в муниципальных и областных музеях, библиотеках и выставочных пространствах.

Ксения Колобова будет защищать честь Мурманской области на окружном этапе конкурса, который пройдёт в сентябре.

Как сообщает региональное Министерство культуры, детские школы искусств Мурманской области ежегодно участвуют в конкурсах Министерства культуры Российской Федерации. В 2021 году призёром федерального этапа конкурса «Лучшая школа искусств» стало учреждение, расположенное в Африканде.

Фото: https://gov-murman.ru