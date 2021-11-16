Лучшими МФЦ региона стали учреждения Мончегорска и Полярных Зорь

В регионе подвели итоги конкурса «Лучший многофункциональный центр Мурманской области». Конкурс проходил в восьмой раз, все этапы были организованы в дистанционном формате.

На конкурс поступило 17 заявок в двух номинациях: «Лучший МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ». Работу конкурсной комиссии возглавила заместитель губернатора – министр цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова. В её состав вошли представители Управления Росреестра, Отделения ПФР, УМВД России по Мурманской области, МФЦ.

Победителем в номинации «Лучший МФЦ» в категории «МФЦ с количеством более 5 окон предоставления государственных и муниципальных услуг» признано МАУ «МФЦ в г. Мончегорске», лауреатами – МБУ «МФЦ ЗАТО Александровск» г. Полярный и отделение ГОБУ «МФЦ МО» по Октябрьскому административному округу.

Победителем в номинации «Лучший МФЦ» в категории «МФЦ с количеством 5 и менее окон предоставления государственных и муниципальных услуг» – МКУ «МФЦ города Полярные Зори»; лауреатом – МАУ «МФЦ Ковдорского района».

Победителем в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» стала Ирина Горбачевская, специалист МБУ «МФЦ в Кольском районе»; лауреатами признаны Оксана Шахова – специалист по работе с заявителями отделения ГОБУ «МФЦ МО» по Октябрьскому административному округу, Валентина Веселова – специалист 1 категории МАУ «МФЦ» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Татьяна Ефремова, специалист МБУ «МФЦ ЗАТО г. Североморск».

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, по решению конкурсной комиссии победители регионального конкурса получат право участвовать во Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России».