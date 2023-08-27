Лучшими покупками в этом году россияне чаще всего считают гаджеты и бытовую технику

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Топ лучших покупок россиян в этом году возглавляют смартфоны и планшеты: об удачном приобретении новых электронных устройств рассказали 12% опрошенных. 10% порадовались новой бытовой технике, ещё 10% — одежде и обуви, по 5% сообщили, что их лучшими покупками были туристические путёвки и деликатесы, а 4% довольны, что обзавелись спорттоварами. О приобретении недвижимости и мебели рассказали по 3% опрошенных. Удачно купили автомобиль 2%. Столько же считают отличными приобретениями книги и обучающие курсы. Ещё 13% назвали удачными покупками другие товары: в их числе инструменты, детские вещи, драгоценности, ценные бумаги, домашние животные и проч.

Пока не было запоминающихся приобретений у каждого четвертого (24%).

Женщины втрое чаще мужчин называют своей лучшей покупкой одежду и обувь (15% против 5% соответственно). Тех, кто вспоминает об удачной покупке чего-нибудь вкусного, больше среди мужчин (8% против 1%).

По сравнению с 2022-ым и 2021 годами, вдвое выросло число россиян, назвавших лучшей покупкой бытовую технику. За год граждане стали чуть чаще радоваться таким приобретениям, как смартфоны и товары для спорта.

Время проведения опроса: 16—22 августа 2023 года.