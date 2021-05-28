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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.21 18:00

Лучший день на работе для мужчин — когда получил премию, для женщин — когда достигнуты результаты

Лучшим рабочим днём за последний год мужчины чаще всего называли день получения премии, а женщины — день, когда они добились отличных показателей в работе. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса,в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России, работавших в течение последнего календарного года.

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, у большинства работающих россиян все же были поводы для радости на работе. Каждый десятый опрошенный (10%) назвал лучшим день получения премии, ещё 10% — день, когда они достигли отличных показателей в своём деле. По мнению 6% россиян, каждый их рабочий день был по-своему прекрасен. Дни корпоративов, праздников и других торжественных мероприятий в кругу коллег считают лучшими рабочими днями 5% респондентов. По 3% опрошенных сообщили, что самым лучшим для них стал день перевода на удалёнку или ухода в отпуск. Столько же опрошенных (3%) с радостью вспомнили о получении благодарственного листа за хорошую работу, размещении их фотографии на доске почета или просто о тёплых словах руководителя в свой адрес. День завершения проекта сочли лучшим 2% респондентов, столько же выделили свой день рождения, отпразднованный в кругу коллег. Ещё 15% россиян назвали другие поводы для счастья на работе: профессиональные праздники, повышение в должности, успешно пройденные проверки, победы в профессиональных соревнованиях, повышение зарплаты и т.д.

О том, что в течение последнего года у него совсем не было хороших рабочих дней, сообщил каждый четвертый опрошенный (25%).

Мужчины чаще, чем женщины, считают лучшим день получения премии (12 и 7% соответственно). Женщины же чаще мужчин рассказывали, что их лучший рабочий день тот, когда они достигли успеха в делах (11 и 7%).

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