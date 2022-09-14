«Лучший дом. Лучший двор»: представители советов МКД флотской столицы - лучшие и в области, и в России

Всероссийской политической партией «Единая Россия» был объявлен Всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор». Приём заявок был объявлен с 1 июля 2022 года.

От ЗАТО город Североморск на конкурс были отправлены три заявки: «Лучшая практика работы ТСЖ», дома №26 по улице Северная. ТСЖ возглавляет Наталья Липчанская; «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», дом №10 по улице Душенова. Совет дома возглавляет Михаил Пужанский; «Лучшая практика проведения капитального ремонта». Опыт работы совета многоквартирных домов №№7, 9 и11 по улице Сафонова. Совет дома возглавляет Сергей Ахтямов.

Четвертую заявку в номинации «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома» подал председатель совета дома №30 по улице Северная Застава Павел Сажнев.

Данный конкурс поддержали Минстрой России, Фонд развития территорий и Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль». Цель конкурса – найти примеры талантливого управления многоквартирными домами. Победители определялись по итогам народного голосования.

По итогам народного голосования три заявки заняли первые места на региональном уровне, а «Лучшая практика работы ТСЖ» заняла третье место на федеральном уровне.

13 сентября в Общественной приёмной Североморского местного отделения партии «Единая Россия» состоялось награждение победителей. В церемонии награждения приняли участие Алена Кузнецова, министр государственного жилищного и строительного надзора, Кирилл Чудинов, региональный координатор федерального мобилизационного партийного проекта «Жители МКД», Евгений Алексеев, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, глава ЗАТО г.Североморск Олег Прасов.

Наталья Липчанская и Сергей Ахтямов поделились практикой своей работы. Сергей Ахтямов сообщил, что на заседании Общественного Совета при главе ЗАТО г. Североморск Олеге Прасове 20 сентября будет обсуждаться вопрос о распространении и внедрении опыта работы товариществ собственников жилья.

Министр государственного жилищного и строительного надзора вручила Наталье Липчанской благодарственное письмо за проявленную инициативу по созданию и реализации лучшей практики управления многоквартирным домом в сфере содержания домов, благоустройства и качества предоставления жилищных услуг. Евгений Алексеевич вручил Наталье Михайловне сертификат на установку возле дома малой архитектурной формы.

Сергею Ахтямову и Наталье Липчанской были вручены дипломы и вывески на дома, свидетельствующие о том, что они лучшие по итогам конкурса «Лучший дом. Лучший двор».

По итогам конкурса на федеральном уровне будет подготовлен сборник лучших практик, который распространят в Интернете.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12806-luchshie-i-v-oblasti-i-v-rossii/

https://citysever.ru/novostiq/12806-luchshie-i-v-oblasti-i-v-rossii/#news-gal-4