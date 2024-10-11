Лучший друг или подруга есть у 7 из 10 мурманчан – «SuperJob»

С представителями своей профессии чаще дружат логисты, аналитики и программисты. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Мурманска.

Лучший друг или подруга есть у 7 из 10 мурманчан. Чаще всего о крепкой дружбе рассказывали те, кто моложе (77% опрошенных в возрасте до 34 лет). Число тех, у кого есть лучший друг, растёт с увеличением уровня дохода: 62% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 71% среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего о наличии настоящих друзей рассказывали менеджеры по логистике (83%). Лучшие друзья есть у 81% дизайнеров и 79% операторов кол-центров. А вот среди программистов о наличии настоящих друзей рассказали лишь 53%, среди администраторов и маркетологов — по 58%.

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. С представителями своей профессии чаще дружат логисты, аналитики, воспитатели, специалисты по работе с клиентами, медсестры и учителя. Лучший друг дизайнера чаще всего занимается рекламой. HR-менеджеры дружат с бухгалтерами, специалисты по продажам и снабжению — с юристами, системные администраторы — с программистами.

Время проведения опроса: 7 сентября — 7 октября 2024 года.