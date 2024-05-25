Лучший экскурсовод России работает на Кольской АЭС

Ведущий специалист управления коммуникаций Кольской АЭС - Татьяна Фицура вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Лига экскурсоводов» в номинации «Промышленная экскурсия».

Финал прошёл на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве, где участники со всех регионов страны продемонстрировали свои профессиональные навыки в различных направлениях туризма. На участие в конкурсе подали 11800 заявок, в итоге в финал турнира было отобрано 210 экскурсоводов.

Татьяна Фицура представила Мурманскую область и Кольскую АЭС войдя в десятку лучших и завоевав приз - поездку на атомную станцию «Руппур» в Республике Бангладеш.

«Промышленный туризм в данный момент - это востребованный продукт. Число желающих посетить Кольскую АЭС с экскурсией растёт с каждым годом. Тем более посещение атомной станции - это довольно необычный опыт, позволяющий составить представление о работе энергосистемы страны, экологических аспектах выработки атомной электроэнергии, о профессиях, востребованных в ядерной энергетике. Теперь мы с гордостью можем сказать, что наши специалисты - одни из самых лучших в промышленном туризме», - прокомментировал заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Судьями стали разные категории слушателей: студенты, эксперты, путешественники, лидеры общественного мнения и медийные деятели. Участники продемонстрировали свои навыки коммуникации, клиентоориентированность, ораторское искусство, организованность и даже стрессоустойчивость.

Помимо конкурсной, для финалистов была подготовлена и образовательная программа. А главным подарком для гостей мероприятия стала лекция известного путешественника Фёдора Конюхова.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, Всероссийская программа «Лига экскурсоводов» реализуется Российским обществом «Знание», платформой «Россия - страна возможностей» и программой Федерального агентства Росмолодёжи «Больше, чем путешествия» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ежегодно гостями атомных станций России и их инфоцентров становятся сотни представителей самых разных целевых аудиторий - дети работников самих станций, студенты вузов, школьники, воспитанники детских садов, жители региона присутствия, а также журналисты федеральных и региональных СМИ, блогеры, работники местных предприятий и организаций, проектировщики, иностранные делегации и многие другие. Так, в 2023 году российские АЭС посетили с экскурсиями более 38 тысяч человек.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.