«Лучший манипулятор»: заполярные школьники стали победителями X Всероссийских соревнований по подводной робототехнике

Соревнования среди школьников и студентов прошли во Владивостоке. Свои разработки в области телеуправляемых и автономных подводных роботов продемонстрировали более 35 команд, победивших на окружных и региональных соревнованиях по подводной робототехнике.

Мурманскую область представили команды мончегорской школы №5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского, детского технопарка «Кванториум-51» и лаборатории научно-технического творчества «ФабЛаб. Мончегорск». Юные участники собрали подводного робота, выполнили работы по увеличению глобальной системы наблюдения за океаном и сбору данных для решения проблем климатических изменений, а также по защите и восстановлению экосистем.



Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, по итогам состязаний команда технопарка «Кванториум-51» (Варвара Львова, Владимир Чибис и Даниил Трофимчук) стала победителем в номинации «Лучший манипулятор» (наставники – Евгения Инкина, Наталья Федулеева), команда школы №5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского (Арсений Плотников, Михаил Селиверстов и Федор Старцев) стала победителем в номинации «Самые доброжелательные» (наставник – Лариса Завьялова), команда лаборатории научно-технического творчества «ФабЛаб. Мончегорск» (Давид Горбач, Илья Завьялов, Аглая Чеховская) завоевали победу в номинации «Самые самостоятельные».

Фото: https://gov-murman.ru