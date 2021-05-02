Лучший нападающий чемпионата Мурманска по хоккею - докер-механизатор АО «ММТП» Дмитрий Ягутов

Команда «Торговый порт» (Мурманск) заняла третье место в чемпионате Мурманска по хоккею с шайбой 2021 года. Как пояснили знатоки, в новейшей истории этого вида спорта в столице Кольского Заполярья это был самый короткий чемпионат.

Турнир продолжался полтора месяца - с 9 марта по 20 апреля. Семь команд-участниц провели однокруговой турнир, в котором выявили победителя. Им стала команда комплексной спортшколы олимпийского резерва. Серебро у «Арсенала», а бронза досталась «Торговому порту». При этом капитан нашей команды, докер-механизатор грузового района № 1 АО «ММТП» Дмитрий Ягутов был признан лучшим нападающим турнира.

«Ни одна победа просто так не дается. Тем более надо было восстанавливаться после паузы в спортивных мероприятиях, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Но мы с этой задачей справились!» - сказал Дмитрий Ягутов.

Дмитрий рассказал, что увлекается хоккеем с детских лет. Начинал на обычной дворовой площадке в Мурмашах. Это увлечение он сохраняет сквозь годы, и хоккей отвечает взаимностью: за свои успехи и достижения он неоднократно выступал на самых ответственных турнирах и был отмечен в числе лучших хоккеистов. Как говорит Дмитрий, залог успеха – это, прежде всего, любовь к делу, которым занимаешься. Если игра приносит радость и положительные эмоции, то это самое главное. А победы и достижения приходят на этой основе, и, конечно же, благодаря упорным тренировкам.

Параллельно ещё одна команда «Торговый порт», которая выступала в первенстве Мурманской области по хоккею среди спортсменов старше 45 лет, заняла второе место, а во Всероссийском турнире по хоккею с шайбой «Ночная хоккейная лига» среди любительских команд Мурманской области в дивизионе возраст 40 + портовики завоевали «бронзу».