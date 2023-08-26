«Лучший специалист по охране труда»: сотрудница Кандалакшского центра социального обслуживания заняла 3-е место на Всероссийском конкурсе

Министерство труда и социальной защиты РФ объявило результаты Всероссийского конкурса «Лучший специалист по охране труда». По итогам 2022 года почетное третье место в номинации «Лучший руководитель службы охраны труда организаций непроизводственной сферы с численностью работников до 500 человек» заняла специалист Кандалакшского КЦСОН — Виолетта Коновалова.

Цели конкурса — отметить и поощрить лидеров в области охраны труда среди различных организаций, привлечь общественное внимание к вопросам охраны труда и здоровья, стимулировать профильных специалистов к поиску и внедрению новых инструментов и технологий, методов работы и цифровых решений в области охраны труда.

Победителей и призёров Всероссийского конкурса в номинациях определяла конкурсная комиссия. Конкурс проходил в онлайн-формате, где экспертное жюри с помощью балльной системы оценивало заявки участников по определенным критериям: квалификация специалиста в области охраны труда (уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы), ее соответствие установленным требованиям, эффективность выполнения профессиональных трудовых функций, личностные качества специалиста и авторитет в профессиональной среде.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, торжественная церемония награждения победителей и призёров конкурса состоится в рамках VIII Всероссийской недели охраны труда, которая пройдёт с 26 по 29 сентября в Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

Фото: https://gov-murman.ru