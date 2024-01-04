В 2024 году мурманские городские поликлиники №1 и 2 планируют реализовать проект «Диспансеризация за один час»Новый год пришёл - в январе вступают в силу новые законы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.01.24 16:00

Лучший способ борьбы со стрессом после новогодних каникул — любимая работа

Спокойно возвращаются к трудовым обязанностям после январских каникул те, кому работа нравится. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 трудоустроенных россиян, отдыхающих в период новогодних каникул.

В необходимости адаптации сотрудников, возвращающихся к работе после новогодних каникул, уверены 30% представителей предприятий и организаций (напомним, что большинство из них — кадровики, которые, с одной стороны, видят динамику показателей работы персонала после праздников, а с другой стороны, и сами могут страдать от постканикулярного стресса). Впрочем, компаний, которые хоть что-то предпринимают для того, чтобы облегчить первые рабочие дни января, не набралось и 1%. Таким образом, борьба с постновогодним стрессом — дело рук самих стрессующих.

А между тем опрос трудоустроенных россиян показал, что 62% из них непросто вливаться в работу после праздников. 23% ничего не предпринимают, чтобы снизить постканикулярный стресс. 7% предпочитают «клин клином вышибать», с первого дня погружаясь в работу с головой. Каждый двадцатый применяет практики самовнушения и медитации. По 3% опрошенных стараются высыпаться и заниматься спортом.

Ещё 3% уверены, что стресс отступает после бокала хорошего алкоголя за ужином. Также 3% говорят, что стресса становится гораздо меньше, если на каникулах удалось качественно отдохнуть. Звучал и вполне разумный совет не нагружать себя в первые рабочие дни, вливаясь в процессы постепенно (3%). 2% опрошенных предпочитают первые рабочие дни находиться «под прикрытием» успокоительных. Ещё 2% бороться со стрессом помогает общение с семьей и друзьями.

Не испытывает стресса в январе только 1 из 3 работающих: «На работе благоприятная обстановка, стресса нет»; «Абсолютно спокоен. И с удовольствием иду на работу, потому что скучаю. Работа нравится».

Время проведения опроса: 21 ноября — 13 декабря 2023 года.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Наталия
03.01.24 03:54
Отправила посылку на СВО через почту 03.11.2023. 08.11.2023 посылка попала на ваш сортировочный центр и всё. движений нет (сегодня 03.01.2024) Человек которому отправляли на данный момент находится
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Как отметить Новый год на работе без лишних рисков
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:00«Три Мушкетера». Художественный сериал, 7 серия (12+)21:50«Три Мушкетера». Художественный сериал, 8 серия (12+)22:40«Мамы 3». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Кредиторы с 1 января обязаны предупреждать заёмщиков о рисках закредитованности-PRO Валюту (16+)Цены на нефть поднимаются, доллар перешёл к росту, евро также дорожает-PRO Энергетику (18+)Ростинская котельная отмечает 70-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Правительство РФ продлило на 2024 год решение о неначислении повышенных пеней за просрочку платежей ЖКУ-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Правительство сократило около 100 избыточных административных процедур в строительстве
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика