Лучший тренер КХЛ сезона 2021/22 подарит Кировской хоккейной школе систему автоматической съёмки и интернет-вещания матчей

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров признан лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги этого сезона. Награда была вручена во время церемонии закрытия сезона лиги, которая проходит в подмосковной Барвихе.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, Сергей Фёдоров возглавил ЦСКА в июле 2021 года. Это стало его первым назначением в тренерской карьере. Также в Кировске действует и воспитывает новое поколение хоккеистов школа этого выдающегося спортсмена и тренера. И теперь в нашей хоккейной школе появится система автоматической съёмки и интернет-вещания матчей.

Компания «Ростелеком» сделала подарок лучшему тренеру КХЛ в виде оборудования для проведения видеотрансляций в спортивных аренах. А решение, какой спортивной школе оно достанется, оставили за Сергеем Фёдоровым. И он выбрал Кировскую хоккейную школу.

«Ростелеком» возьмёт на себя все расходы по внедрению системы. Это инновационное российское решение с применением искусственного интеллекта, позволяющее снимать и транслировать в интернет хоккейные игры без участия человека. Система работает в полностью автоматическом режиме, ей не нужен оператор и режиссёр, а трансляция может быть интегрирована на любой сайт. Система разработана и идеально подходит для трансляций детского и юношеского спорта.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265433%2Falbum-148376343_00%2Frev