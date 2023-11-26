Лучший врач-педиатр работает в Мурманской городской детской поликлинике №1

Завершился конкурс профессионального мастерства среди медицинских работников Мурманской области за звание «Лучший врач-педиатр детской поликлиники». Победителем стала врач-педиатр Мурманской городской детской поликлиники №1.

В конкурсе приняли участие 7 кандидатов из детских поликлиник Мурманска, Оленегорска, Апатитов, Кандалакши и Североморска.

Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе проводился отбор конкурсантов в медицинских организациях. На втором этапе участники представляли отчёты о профессиональной деятельности. Все работы были выполнены на высоком уровне. Дополнительные баллы были присуждены за творческий подход при выполнении задания.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, по результатам конкурса победу одержала заведующая педиатрическим отделением, врач-педиатр Мурманской городской поликлиники №1 Ксения Шмелева. Победитель награждён дипломом и ценным подарком.

Конкурсы профессионального мастерства проводятся министерством здравоохранения Мурманской области для повышения престижа профессии медицинский работник.

Фото: https://gov-murman.ru