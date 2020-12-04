Мурманская область. Арктика (16+)04.12.20 12:00
Лук и картофель подросли в цене в магазинах региона
Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 24 по 30 ноября текущего года возросли цены на репчатый лук (на 1,0%), картофель (на 0,5), яблоки (на 0,3%).
Снизились цены на морковь (на 2,8%), свежую белокочанную капусту (на 1,6%). На остальные товары цены не изменились.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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