Лук и картофель подросли в цене в магазинах региона

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 24 по 30 ноября текущего года возросли цены на репчатый лук (на 1,0%), картофель (на 0,5), яблоки (на 0,3%).

Снизились цены на морковь (на 2,8%), свежую белокочанную капусту (на 1,6%). На остальные товары цены не изменились.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.