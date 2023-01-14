Лукавые цифры: естественная убыль населения России в январе-ноябре 2022 года снизилась в 1,7 раза

Естественная убыль населения России в январе-ноябре 2022 года снизилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 543,4 тысячи человека, сообщает Росстат.

Смертность за 11 месяцев 2022 года сократилась по сравнению с январем-ноябрем 2021 года на 21,9 процента — с 2,23 миллиона до 1,741 миллиона человек. Особенно радоваться этим цифрам не приходится, так как этот разрыв показывает только большую смертность наших соотечественников в период пандемии.

А вот показатели о рождаемости вызывают опасения. За 11 месяцев 2022 года родились 1,197 миллиона человек — меньше, чем за аналогичный период 2021 года (1,284 миллиона).

Число браков за 11 месяцев прошлого года выросло на 13,3 процента, число разводов — на 6,2 процента по сравнению с 11 месяцами 2021 года.