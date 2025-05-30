«Лунный принц» – волшебство уже на подходе!

В Мурманском областном драматическом театре активно идут репетиции премьеры музыкальной сказки «Лунный принц».

В Мурманском областном драматическом театре активно идут репетиции премьеры музыкальной сказки «Лунный принц».

Как сообщает vk.com/murmandrama, скоро всё заиграет новыми красками!

А вы ещё не забыли, что игрушки, картины и вещи оживают? Просто они не отвлекают людей от повседневных забот, а ждут, пока взойдёт Луна… Она касается своими серебристыми лучами деревьев и крыш, и на старом чердаке начинается волшебство.

Из картин выходят дамы, кружатся фонари, улыбаются куклы, гудит пузатый самовар и пускается в пляс даже старая запасливая крыса…

Но однажды на чердаке появились двое – Лунный принц и Коварный злодей. Но как понять «кто есть кто»? Ведь ночь коротка, а тайны сами себя не разгадают!

Режиссёр-постановщик музыкальной сказки – заслуженный артист РФ Александр Водопьянов. В спектакле заняты актёры: заслуженная артистка РФ Елена Царёва, Николай Глухов, Лука Гришин, Сергей Горбунов, Юлия Денежкина, Екатерина Деренжи, Евгений Застражников, Марина Застражникова, Ольга Заяц, Светлана Лебедева, Олеся Трум.

Фото и видео: https://vk.com/video-623014_456239570