ЛВ Мурманской области запустят новые льготные микрозаймы для малого и среднего бизнеса

В Мурманской области разработан план первоочередных действий по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Мурманской области. О блоке поддержки предпринимательства на оперативном совещании сегодня доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Вице-губернатор отметила, что сейчас в регионе наблюдается проблема с кредитованием – получить кредит в коммерческом банке можно только по высокой ставке от 23% годовых. Чтобы поддержать бизнес, в регионе принято решение о снижении процентных ставок по льготным микрозаймам для субъектов МСП от Фонда развития малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, в части имущественной поддержки устанавливается до 1 января 2023 года мораторий на увеличение арендной платы за пользование государственным имуществом и земельными участками, находящимися в государственной собственности. Уровень арендной платы сохраняется на уровне 2021 года.

Губернатор поручил Министерству развития Арктики и экономики Мурманской области провести работу по анализу, и, в случае необходимости, изменению условий предоставления микрозаймов, чтобы они были доступны всем заинтересованным предпринимателям.

В 2022 году предпринимателям также доступны гранты из областного бюджета: «Губернаторский стартап» и грант на приобретение франшизы. Приём заявок на конкурс «Губернаторского стартапа» продлится до 31 марта, можно получить на реализацию идеи до 1 млн рублей, а также право на получение льготного микрозайма в сумме до 1 млн рублей.

В 2022 году конкурс проведут в 2 этапа. Также принято решение об увеличении финансирования в 2 раза: с 15 млн до 30 млнрублей. Заявку можно подать лично или направить по электронной почте оператору конкурса – ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор». Заседание комиссии по подведению итогов запланировано на 22 апреля 2022 года.

«Грант на приобретение франшизы в соответствии с поручением губернатора и в связи с необходимостью оперативного предоставления максимально возможной линейки мер поддержки бизнесу мы перенесли этот конкурс с осени на весну 2022 года, прием документов на этот конкурс стартует 28 марта», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Как пишет Министерство развития Арктики и экономики, на приобретение франшизы можно получить до 1 млн рублей. Приём документов также будет осуществлять оператор конкурса – ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор». Подробную информацию можно получить на сайте mribi.ru или обратившись на «горячую линию» для предпринимателей по номеру 8 (8152) 994-310 (доб. 210) с 10.00 до 17.00 каждый будний день.