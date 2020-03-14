Львиная доля уловов на Северном бассейне по-прежнему приходится на экспорт

Согласно данным Росрыболовства, за два месяца заполярные рыбаки добыли 75,74 тысячи тонн, а в Мурманский морской рыбный порт доставили всего 16,4 тысячи тонн. Пятая часть от общего улова! – восклицает пресс-служба ММРП.

Конечно, Мурманский морской рыбный порт - не единственное место в Кольском заливе, где могут выгружаться траулеры и транспорта, но, как показывает практика, грузооборот этих точек не превышает десятой доли от объёмов рыбного порта. Вывод печален – большая часть рыбы, по-прежнему, уходит на экспорт.

Рассчитывать на положительное изменение динамики в марте тоже нельзя. Рубль пошёл вниз, а значит, отправлять рыбу на экспорт стало ещё выгоднее, считают в ММРП. Сейчас в порту нет ни одного судна под выгрузкой.