Любимые новогодние традиции россиян — встреча с близкими, украшение ёлки и обмен подарками

Самой любимой новогодней традицией женщины назвали украшение ёлки, мужчины — застолье. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Больше всего на Новый год россияне любят встречи с близкими и украшение ёлки (по 14%). 9% опрошенных любимой новогодней традицией называют обмен подарками. По 6% респондентов не изменяют обычаям устраивать новогоднее застолье и загадывать желания под бой курантов. 6% предпочитают хорошенько выспаться, чтобы быть бодрыми всю праздничную ночь. Готовку традиционных блюд в качестве любимого новогоднего обычая назвали 5% россиян.

По 3% опрошенных каждый Новый год любят запускать фейерверки и пить шампанское. Салат «оливье» в качестве любимой новогодней традиции назвали 2% опрошенных. По 1% голосов набрали такие новогодние обычаи как поход в баню и путешествие. Ещё 12% назвали другие новогодние традиции: гулять на улице, принимать участие в лотерее, не употреблять алкоголь, есть мандарины, кататься на лыжах, ездить на дачу/в деревню, поздравлять близких/друзей, надевать новые вещи.

Только у 11% нет любимых новогодних традиций.

Женщины своей любимой новогодней традицией чаще называли украшение ёлки, а мужчины — праздничное застолье. Женщины на Новый год любят загадывать желания. Мужчины чаще отсыпаются перед праздничной ночью.

По сравнению с прошлым годом россияне стали получать больше удовольствия и чаще называть любимыми традициями украшение ёлки, обмен подарками и готовку праздничных блюд.

Время проведения опроса: 30 ноября — 25 декабря 2023 года.