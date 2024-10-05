Любимые педагоги россиян — учителя русского языка, математики и истории

Любимыми школьными учителями россияне чаще всего называют преподавателей словесности. Большинство граждан, особенно родители школьников, положительно относятся ко Дню учителя. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, выполненного по заказу «Russia Today», в котром приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Отвечая на вопрос, какой предмет преподавал любимый школьный учитель, россияне чаще всего называли русский язык и литературу (15%). На втором месте — математика (14%), а на третьем — история (11%). 9% опрошенных любимым педагогом считают учителя начальных классов. По 6% респондентов рассказали, что их любимый учитель вёл уроки иностранного языка или биологии. У 5% сложились добрые отношения с учителями географии или физики. У 4% любимый учитель преподавал информатику, у 3% — химию, ещё у 3% — физическую культуру. По 1% опрошенных назвали любимыми учителей ОБЖ, музыки или рисования.

В качестве любимого педагога женщины чаще называли учителей русского языка и биологии, мужчины — преподавателей математики, географии и физики.

Те, кто сейчас зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц, чаще рассказывали, что в школе у них сложились дружеские отношения с учителями математики, истории, физики и химии.

У 1 из 8 россиян нет любимого учителя.

5 октября страна отмечает День учителя. 6 из 10 россиян (58%) положительно оценивают свое отношение к празднику: 28% относятся к нему с любовью, 30% отмечают, что он им нравится. 4 из 10 назвали свое отношение нейтральным, и только 1% откровенно ненавидит этот день.

Россияне старше 45 лет чаще других положительно относятся к празднику (63%). Больше позитивных оценок — только среди родителей школьников (65%), и это несмотря на то, что в этом году подарки ко Дню учителя подорожали.

Время проведения опроса: 30 сентября — 3 октября 2024 года.