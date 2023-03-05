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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.23 18:00

Любимыми себя чаще всего чувствуют врачи и воспитатели, нелюбимыми — аналитики, сисадмины и программисты

Большинство россиян, состоящих в браке или отношениях, чувствуют себя любимыми, но больше всего тех, кто постоянно ощущает тёплые чувства со стороны своей второй половины, — среди врачей, воспитателей, администраторов и главных бухгалтеров. А вот аналитики, программисты и системные администраторы чаще других не находят подтверждений искренности чувств второй половины. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 5000 представителей экономически активного населения, состоящих в браке или отношениях.

83% россиян чувствуют любовь своей второй половины. «Это в мелочах: даёт мне выспаться в выходные, заранее включает для меня подогрев сидения в машине»; «Живём во взаимном уважении и понимании», — делятся опрошенные. Лишь 5% респондентов сетуют, что не ощущают себя любимыми.

С возрастом респонденты реже видят знаки любви со стороны партнёра: если среди опрошенных от 25 до 34 лет любимыми чувствуют себя 87%, то среди тех, кто старше 45, — 81%.

Изучая ответы представителей распространенных профессиональных групп, специалисты «SuperJob» выяснили, что больше всего тех, кто ощущает любовь своей второй половины, — среди докторов-мужчин (89%), воспитательниц (88%), администраторов (по 87% среди мужчин и женщин). Тех же, кто уверен в отсутствии любви со стороны партнёра, больше всего среди аналитиков (по 14% среди представителей двух полов), программистов (12% среди мужчин и 10% среди женщин) и системных администраторов (12% среди мужчин). В целом же представительницы прекрасной половины человечества чаще чувствуют себя любимыми: так, среди маркетологов-женщин в любви второй половины уверены 86%, среди маркетологов-мужчин — 78%. Среди экономистов подобное соотношение составляет 85 и 75% соответственно, среди юристов — 83 и 78%. Исключением можно считать продавцов: мужчины в этой профессии чувствуют себя любимыми чаще своих коллег-женщин (86% против 80% соответственно). Врачам, независимо от пола, в любви везет больше, чем представителям других популярных профессий, но доктора-мужчины все-таки уверены в чувствах второй половины чуть чаще, чем женщины (89 и 87%).

Время проведения опроса: 13—28 февраля 2023 года.

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