Любишь хорошо кататься, полюбишь и повышенный транспортный налог

Повышение безопасности дорожного движения – одна из ключевых задач развития Мурманской области. Об этом 29 ноября шла речь на очередном заседании Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, депутат Госдумы Татьяна Кусайко, заместитель губернатора области Владимир Евменьков, представители органов исполнительной власти, средств массовой информации. Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Парламентарии рассмотрели изменения в закон Мурманской области «О транспортном налоге». Корректировки, которые вступят в силу с 1 января 2022 года, касаются ставок транспортного налога в Мурманской области, которые в настоящее время являются одними из самых низких на территории Северо-Западного федерального округа. С 2011 года ставка транспортного налога в нашем регионе оставалась неизменной.

При этом на сегодняшний день более 64% региональной дорожной сети не соответствует нормам. Как отмечали депутаты, на качество дорог поступает немалое количество жалоб земляков. Имеющиеся источники наполнения Дорожного фонда Мурманской области позволяют финансировать только пятую часть требуемых работ.

Законопроект предусматривает увеличение налоговых ставок с целью покрытия дефицита средств Дорожного фонда. Самое большое повышение налога - от 69 до 254% - ожидается для грузовых автомобилей, поскольку именно тяжёлая техника больше всего разрушает дорожное покрытие. Так, налог на грузовики мощностью от 150 до 200 л.с. увеличится на 108% или на 3659 рублей.

Большинство жителей области имеют легковые автомобили мощностью до 200 лошадиных сил. Для владельцев автомобилей до 100 л.с. – повышение будет на 24%, средний платеж вырастет с 562 до 700 рублей. Для сравнения: ставка в Москве - 12 рублей с одной л.с, в Мурманске будет 12 рублей, в Санкт-Петербурге - 24 рубля. Владельцев машин до 150 л.с. ждёт повышение налога на 48% (средний платёж увеличится с 1270 до 1882 рублей).

При этом предлагается расширить круг лиц, которым предоставлено право на льготу в виде освобождения от уплаты транспортного налога. Льготу дополнительно смогут получить: один из родителей (усыновителей, приёмных родителей) в многодетной семье - за один легковой автомобиль, мощность двигателя которого является наибольшей, но не свыше 300 л.с., опекуны (физические лица) совершеннолетних недееспособных граждан - за один легковой автомобиль, мощность двигателя которого является наибольшей, но не свыше 150 л.с., попечители (физические лица) совершеннолетних не полностью дееспособных граждан - за один легковой автомобиль, мощность двигателя которого является наибольшей, но не свыше 150 л.с. Все льготы, действовавшие по транспортному налогу ранее, остаются.

Повышение налога даст бюджету в 2022 году порядка 130 миллионов рублей, 2023 году дополнительно более 430 миллионов рублей. Это позволит увеличить объём работ по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние, в частности, капитально отремонтировать дороги регионального и местного значения, обустроить остановочные пункты, выполнить устройство наружного электрического освещения и тротуаров, разметку дорог износостойкими материалами. Все эти мероприятия напрямую будут способствовать повышению безопасности дорожного движения в нашем северном регионе. Законопроект затронет платежи по транспортному налогу для юридических лиц с первого квартала 2022 года, а для жителей региона – только платежи, которые надо будет внести до 1 января 2023 года.

Дума приняла проект закона в первом чтении и окончательной редакции.