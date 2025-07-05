Любителей документалистики приглашают на летний киномарафон в «Научку»

Уже в эти выходные «Научка» приглашает всех желающих на кинопоказы в рамках Дней научного кино «ФАНК».

Как сообщает vk.com/murmannauchka, 5 июля в 15.00 состоится показ фильма Лилии Дмитрик «Чувствуй». Он рассказывает трогательную историю взаимоотношений человека и лошади.

В конюшне Тверской области рождается слепой жеребёнок. Ветеринары рекомендуют усыпить животное, но главная героиня, коневладелец и тренер Татьяна Акимова, принимает решение дать жеребёнку шанс на полноценную жизнь и воспитывает его как здорового скакуна.

А 6 июля в 15:00 пройдёт показ документального фильма Владимира Марина «В прятки с полярными китами». Лента представляет тридцатилетнее исследование российских океанологов, изучающих жизнь белых китов (белух) в уникальном месте Белого моря.

6 июля в 15.30 любителей документалистики ждёт показ фильма Владимира Марина «Кольца межсезонья. Байкал». Загадочные гигантские ледовые кольца десятилетиями привлекают внимание исследователей со всего мира. Зрители увидят, как современные технологии помогают учёным раскрывать тайны удивительного озера.

Организатор проекта – Фестиваль актуального научного кино «ФАНК» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Июльский киномарафон состоится в Мурманской областной научной библиотеке (ул. Софьи Перовской, 21а, зал «Развитие», 3-й этаж). (12+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457292487%2Fwall-44573273_29801