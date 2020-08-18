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Мурманская область. Арктика (16+)18.08.20 08:30

Любители дармовщинки постоянно держат росгвардейцев в состоянии «тревоги»

В воскресенье вечером сотрудники отдела вневедомственной охраны по г. Мурманску, получив сигнал «Тревога» из магазина, расположенного на улице Баумана, незамедлительно выехали на место происшествия. Прибывшие по адресу росгвардейцы задержали 22-летнего кандалакшанина, который похитил из торгового зала бутылку дорогостоящего коньяка.

В этот же день в другом мурманском гипермаркете, расположенном на улице Шевченко, росгвардейцами был задержан 24-летний молодой человек. В ночное время злоумышленник совершил хищение триммера, солнцезащитных очков, а также туалетной воды.

Для дальнейшего разбирательства правонарушители были переданы сотрудникам полиции.

А 15 августа  поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта – гипермаркета, расположенного в Первомайском округе областного центра.

Незамедлительно наряд группы задержания прибыл на место происшествия. К росгвардейцам обратилась заместитель директора магазина, которая рассказала, что женщина взяла с прилавков различные товары и попыталась выйти из гипермаркета, не заплатив за них. Противоправные действия были замечены по камерам видеонаблюдения, после чего работники торговой точки нажали кнопку тревожной сигнализации.

Экипаж вневедомственной охраны задержал гражданку 1978 года рождения и передал её сотрудникам полиции.

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