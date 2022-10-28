Любители спорта смогут получить социальный налоговый вычет за услуги, оказанные физкультурно-спортивными организациями и индивидуальными предпринимателями

Региональное ведомство направило в Минспорт России перечень из 39 таких спортивных организаций на 2023 год, который будет утверждён до 1 декабря текущего года.

Таким образом, северяне, получающие услуги в спортивных коммерческих центрах и клубах, имеют право на возврат средств. Для этого необходимо обратиться в УФНС России по Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство спорта, региональный перечень формируется Министерством спорта Мурманской области ежегодно. Так, по итогам кампании 2021 года в перечень на 2022 год вошли 26 участников из 8 муниципалитетов.

Фото: https://gov-murman.ru