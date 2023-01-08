Любителям собак — кофе и оливье, кошатникам — чай и селедку под шубой, искусственную ёлку — всем

В шуточном опросе специалистов сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», в ходе которого они собрали несколько фактов о том, насколько различаются любители кошек и собак, приняли участие 1600 любителей животных.

Есть ли зависимость между нашими пристрастиями к представителям животного мира, нашими вкусами, особенностями поведения, кулинарными слабостями? «SuperJob» задал экономически активным россиянам вопрос, кого они любят больше — кошек или собак, а затем проанализировал различия кошатников и собачников по нескольким характеристикам.

Взгляды на жизнь. Оптимисты — в большинстве, но среди фанатов собак их чуть больше, чем среди кошатников (75 и 70% соответственно).

Личное пространство. Интровертов больше среди кошатников (63 и 57%): «Я ещё и социопат к тому же». Собачников же чаще тянет в компании: «Люблю людей, детей. Всё живое! Не смогу жить в одиночестве. Это мой самый большой страх».

Суточные биоритмы: «совы» и «жаворонки». Коты нередко «тыгыдыкают» ночами, вот и среди их любителей «сов» больше, чем среди собачников (61 и 53%).

Кулинарные пристрастия. Любителей чая больше среди кошатников (59%), кофе — среди собачников (47%). Фанаты кошек чаще отдают предпочтение селедке «под шубой» (43%), любители собак — салату оливье (61%).

Новогодняя ель. У подавляющего большинства — искусственная. Установили натуральное дерево каждый пятый любитель кошек и каждый шестой любитель собак.

Время проведения: 1—27 декабря 2022 года.