Любопытного белого медведя в порту Сабетта прогнали гудками теплоходов

Крупный хищник заинтересовался портовой инфраструктурой. Вначале медведь пытался сломать железное ограждение, а затем нагнул железные прутья и, не обращая внимания на колючую проволоку, проник на территорию.

Животное вело себя спокойно и принялось обходить территорию терминала. Изгнать непрошенного гостя удалось лишь с помощью гудков теплоходов в порту и слепящего света прожекторов.

Как сообщает ИА «Север-пресс», в порту Сабетта встречи с белым медведем не редкость, все работники порта проинструктированы по поводу поведения при встрече с хищником.