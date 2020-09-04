Любопытные самолёты-разведчики США и Британии приходится отгонять от государственной границы РФ

Российский истребитель МиГ-31 3 сентября перехватил над Баренцевым морем стратегический самолёт-разведчик США RC-135 и британский самолёт-разведчик «Sentinel». Об этом сообщает Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ.

По данным российских военных, 3 сентября российские РЛС обнаружили над нейтральными водами Баренцева моря воздушные цели, приближающиеся к государственной границе РФ. Для их опознания и предотвращения нарушения границы в воздух был поднят МиГ-31 Северного флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт-разведчик «R.1 Sentinel» ВВС Великобритании», - сообщили в НЦУО. После разворота натовских самолётов от госграницы России МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

В центре подчеркнули, что полёт российского истребителя «выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Это уже второй за четверг вылет истребителей МиГ-31 на сопровождение воздушных целей над Баренцевым морем. Ранее, как «Арктик-ТВ» уже сообщало, однотипный истребитель-перехватчик Северного флота заставил отвернуть от российской границы базовый патрульный самолет Норвегии «Orion».