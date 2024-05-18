«Любовь», «Забота», «Добро», или «Корабли мечты» делают в Мурманском морском торговом порту

В праздничные майские дни Молодёжный совет Мурманского морского торгового порта организовал и провёл мастер-класс «Корабли мечты». В нём приняли участие портовики и члены их семей, прежде всего, самые юные.

В рамках акции её участники познакомились с особенностями изготовления покорителей морских просторов из бумаги. Как оказалось, способов для этого – множество, а уж вариантов оформления – бессчётное количество.

Названия, которые своим кораблям давали дети и их родители, стали их пожеланиями, которые участники акции запечатлели на берегу Кольского залива, у причалов Мурманского морского торгового порта. Среди них были «Любовь», «Забота», «Добро».

«Образ корабля сопровождает человека с самых первых лет жизни, а с учётом морской специфики деятельности нашего предприятия и нашего морского города, он и вовсе является одним из самых важных для портовиков и всех мурманчан. Вполне может быть, что те, кто пришёл на наш мастер-класс, впоследствии свяжут с морем свою жизнь», - сказала председатель Молодёжного совета ММТП Влада Демченко.

Фото: https://vk.com/murport51