Любовь живёт вечно, считают 55% россиян. Не верят в любовь только 6%

Лишь 7% россиян готовы согласиться с высказыванием «любовь живёт три года», большинство же верит в то, что любовь вечна. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

По мнению 55% россиян, любовь может существовать вечно. 12% считают, что каждая влюбленность уникальна. 7% согласны с высказыванием «любовь живёт три года», причём женщины придерживаются такого мнения чаще мужчин. По мнению 4%, любовь может существовать гораздо дольше 3 лет. По мнению 3%, — только около года. Любовь живёт около 5 лет, считает 1 из 100 опрошенных.

6% утверждают, что любви вообще не существует.

По сравнению с аналогичным исследованием 2010 года, россияне стали чаще верить в то, что любовь может жить вечно — 55% против 49% 13 лет назад.

Время проведения опроса: 4—11 октября 2023 года.