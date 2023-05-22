24 мая в Мурманске состоится ежегодная конференция предпринимателей, организованная региональным отделением крупнейшего предпринимательского сообщества «Опора России» при участии Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

Участники конференции, приглашенные спикеры и представители власти, обсудят вопросы, волнующие бизнес-сообщество Мурманской области: поддержку действующих предпринимателей в развитии инвестиционных проектов в регионе.

Местное бизнес-сообщество – это разные по профилю и специализации группы малого и среднего бизнеса, но имеющие общие сложности ведения бизнеса ввиду природных и экономических условий. Действующий бизнес Арктической зоны РФ сталкивается с особыми вызовами в своей деятельности. Это транспортная удалённость, высокие энергетические затраты производственной деятельности, удалённость от крупных рынков, кадровый голод. Особую проблему представляют вопросы компенсации арктическим предпринимателям северных удорожаний, которые увеличивают себестоимость и влияют на отпускные цены, делая товары и услуги местных предпринимателей неконкурентоспособными.

Поясняет позицию местного бизнес-сообщества председатель Мурманского регионального отделения «Опора России» Котловский Константин Сергеевич: «Прекрасный пример государственной поддержки инвестпроектов в Арктике – законопроект о системе преференций для инвесторов-резидентов Арктической зоны РФ, предполагающий открытие нового направления деятельности. А вот действующие предприниматели, которые много лет работают, развивают и инвестируют в свой действующий бизнес в Арктической зоне РФ, не имеют такой поддержки. В связи с высокими издержками на ведение предпринимательской деятельности в условиях Крайнего Севера можно сказать, что любой бизнес, реализуемый в Арктической зоне РФ, нуждается в поддержке. И мы считаем, что процветание Мурманской области – в развитии малого и среднего бизнеса».

На конференции соберутся активные представители малого и среднего предпринимательства региона, понимающие важность развития и поддержки местного бизнес-сообщества для стабильной и сильной экономики региона.

По итогам обсуждения будет создан проект резолюции для дальнейшего взаимодействия между бизнесом и органами власти, а в последствии и обращения к законодателям РФ.

В рамках конференции с 19 по 28 мая организованы отдельные секции, круглые столы и дискуссионные площадки по темам: вызовы и перспективы туристического сезона, женское предпринимательство и здоровье женщины-лидера, развитие традиционного рыболовства и доступ к водным биоресурсам местных жителей, подготовка кадров для бизнеса и предпринимательское образование и другие познавательные мероприятия (спикер-сессии, экскурсии, культурная программа).

Участие в конференции бесплатное. Обязательна регистрация. Место проведения конференции: г. Мурманск, проспект Ленина, 82. Деловой центр «Арктика. Азимут Отель» (конференц-зал).