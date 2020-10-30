Любой ремонт – неважно, в центре города или нет, – должен выполняться строго по проекту - Владислав Сандурский

В ходе рабочей поездки вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский проверил качество капитального ремонта многоквартирных домов в Апатитах.

В рамках краткосрочного плана региональной программы в 2020 году здесь планировалось привести в порядок 14 жилых объектов. В пяти домах, где проводился ремонт кровли, работы уже завершены. На ул.Ферсмана, 16, где в порядок приводили фасад и крышу, подрядчик готовится к приёмке выполненных домов. Ещё на семи объектах ремонт кровель будет завершён в ноябре и на одном – в декабре.

«Любой ремонт – неважно, в центре города или нет, – должен выполняться строго по проекту и с соблюдением всех требований. Следим в этом отношении за каждым домом. В этом сезоне, на мой взгляд, у нас более качественный пул подрядных организаций», – подчеркнул Владислав Сандурский.

Как сообщает региональное Министерство строительства, кампания по капитальному ремонту домов полностью завершена в Ковдоре. Закончены работы и в ряде объектов в Мурманске.