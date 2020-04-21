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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.20 16:10

Любят северяне пошуметь

Министерство юстиции Мурманской области подвело итоги деятельности административных комиссий за I квартал 2020 года.

Всего в I квартале 2020 года административными комиссиями рассмотрены 2243 дела об административных правонарушениях, ответственность за которые установлена Законом Мурманской области «Об административных правонарушениях». Большую часть – 95,8% (2150 дел) составили дела об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, здоровье и благополучие населения; 4,1% (91 дело) – дела о правонарушениях в области торговли; 0,1% (2 дела) – дела о правонарушениях в области охраны, распоряжения и использования собственности, охраны окружающей среды, сохранения культурного наследия.

Почти половину от общего числа рассмотренных дел (1110 дел) составили дела по статье 6 «Нарушение тишины и покоя граждан», суммы штрафов по этой статье поступают в областной бюджет. По статье 2 «Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа)» рассмотрено 1 038 дел, суммы штрафов по этой статье поступают в местные бюджеты.

В отношении правонарушителей, не уплативших административный штраф в установленный срок, мировыми судьями вынесено 60 решений по протоколам, составленным уполномоченными лицами административных комиссий. За уклонение от исполнения административного наказания четыре правонарушителя подвергнуты обязательным работам, остальным назначено наказание в виде штрафа в двойном размере от неуплаченной суммы штрафа.

В местные бюджеты в отчётный период поступило более 4,5 миллиона рублей сумм штрафов, что более чем на 1,2 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В настоящее время на территории региона действуют 14 административных комиссий в муниципальных образованиях со статусом городского округа и муниципального района (кроме закрытых административно-территориальных образований: Видяево, Заозерск, Островной, а также Ловозерского и Терского районов, в которых полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях наделены мировые судьи), пишет Министерство юстиции Мурманской области.

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