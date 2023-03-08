«Любые проблемы мужчине по плечу, когда вы рядом»: Андрей Чибис поздравил жительниц региона с 8 Марта

Губернатор Андрей Чибис в видеообращении поздравил жительниц Мурманской области с Международным женским днём. Глава региона отметил, что 8 Марта принято считать днём борьбы за права женщин, но в нашей стране этот праздник обретает другой смысл и другое значение.

«В России испокон веков женщина – источник мира, спокойствия и вдохновения. Любые проблемы мужчине по плечу, когда рядом вы – милые, надежные, верные мамы, бабушки, жены, сестры и дочери. В свете вашей любви вырастают умные и талантливые дети, совершаются подвиги и делаются великие открытия. Сегодня на передовой защитники нашей страны сражаются за вас, держа около сердца образ любимой женщины, свято веря, что этот образ отведет его от беды. В то же время наши женщины отправляются на фронт врачами и санитарками, а те, кто остался в тылу, после работы шьют одежду, вяжут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь. Милые северянки, низкий вам поклон за чуткость и любовь, за то, как вы выполняете свою самую непростую в мире работу – работу матери и любимой жены. Оставайтесь всегда такими добрыми, чуткими и любимыми. А мы оставляем за собой обязанность каждый день делать вас счастливыми. С праздником!» – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://vk.com/murman_sever?z=video-120229555_456240675%2F9fc4595b1ac841c139%2Fpl_wall_-120229555