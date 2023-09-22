Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны

Наибольшее сокращение численности рабочей силы наблюдается в возрастных когортах, которые традиционно наиболее востребованы работодателями. Статистика демонстрирует интенсивное снижение количества сотрудников 25–29 лет и острую нехватку персонала 20–24 лет, доля которого примерно в два раза ниже, чем в других возрастных группах», - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

Анализ рынка труда в судостроительной отрасли страны показывает, что сфера на протяжение всего 2023 года требует новых работников. А те в свою очередь – повышают зарплатные запросы и расширяют географию карьерных интересов. Кроме того, эксперты hh.ru побывали на международной выставке-конференции «НЕВА» и представили свежую аналитику рынка и итоги отраслевого опроса работодателей.

С января по сентябрь российские работодатели, связанные с судостроительной отраслью, разместили на hh.ru более 17 тысяч вакансий. Это превышает показали аналогичного периода 2022 года на 5%, когда было размещено порядка 16 тысяч вакансий. За прошедшие девять месяцев 2023 года наиболее высокий спрос на персонал приходился на летние месяцы и осень (по 2 тысячи вакансий и более в каждом месяце) (наглядно на графике).

«Ситуация на рынке труда в России продолжает развиваться драматично, и прогнозы экспертов неутешительны: несмотря на экономический подъём, бизнес в ещё большей степени испытывает на себе всю жёсткость дефицита персонала. Судостроительная отрасль в данном случае не исключение и подтверждает общий тренд на рынке: работа есть – людей нет. Уже сейчас мы видим, что уровень обеспеченности сотрудниками у компаний снижается и это падение будет продолжаться. Это говорит о том, что кадровые проблемы перестали быть исключительно сложностями HR-департаментов. Предприятия, которые приняли участие в опросе, называют нехватку персонала ключевым фактором, ограничивающим производственную активность.

Наибольшее сокращение численности рабочей силы наблюдается в возрастных когортах, которые традиционно наиболее востребованы работодателями. Статистика демонстрирует интенсивное снижение количества сотрудников 25–29 лет и острую нехватку персонала 20–24 лет, доля которого примерно в два раза ниже, чем в других возрастных группах», - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

Спрос

С января по сентябрь 2023 года наибольший спрос на персонал, судя по доле вакансий у работодателей из судостроительной отрасли, держится в Петербурге (26% вакансий от всего объема в отрасли с начала года), Удмуртии (10%) и Приморском крае (6,5%).

При этом максимальный прирост на новый персонал в данном топе регионов за год зафиксирован в Ростовской области (+115% новых вакансий в судостроении за год), в Челябинской области (по +63%), в Ярославской области (52%), в Калининградской области (+48%), в Московской области (+46%). При этом год к году есть падение прироста вакансий в Москве (-84% за год), в Башкирии (-26%), в Самарской области (-24%), Приморье (-8%) (наглядно на диаграммах 1 и 2).

По сравнению с 2022 годом в топ-15 наиболее востребованных профессий львиную долю составляют именно рабочие специальности. Сегодня наиболее востребованы у судостроительных компаний инженеры-конструкторы, проектировщик, технологи, токари и фрезеровщик, слесари. Также бизнесу нужны менеджеры по работе с клиентами, программисты, закупщики, специалисты по персоналу сервисные инженеры.

За год работодатели-судоремонтники изменили условия труда для новых работников. В частности, компании стали более гибко подходить к формированию рабочего графика и форматов работы сотрудников. Так, бизнес на 182% увеличил число предложений о работе с частичной занятостью. Для соискателей также на 2% выросло число вакансий со сменным графиком. На 161% вырос объём удалёнки в отрасли. Подобные изменения могут быть среди прочего связаны с кадровым дефицитом, с которым столкнулись работодатели, и решениями компаний предлагать более мягкие и удобные форматы работы кандидатам.

Опрос работодателей

Также в рамках конференции «НЕВА» служба исследований hh.ru провела опрос среди представителей компаний, связанных с судостроительной отраслью. Анализ ответов участников опроса показывает, что свыше 80% респондентов испытывают дефицит персонала. Нет проблем с набором кадров лишь у 11%, остальные затруднились ответить. У 57% компаний отметили, что по сравнению с 2022 годом им стало сложнее набирать персонал. У трети (31%) ситуация за год никак не поменялась, у 3% даже стала лучше. При этом наибольшие трудности у работодателей возникают в подборе специалистов и рабочих (наглядно на диаграмме 3).

Важный фактор, который влияет на бизнес в отрасли, – внутренняя конкуренция за кадры. Так, по мнению представителей компаний им приходится конкурировать за кандидатов с компаниями, занимающимися станкостроением (40%), с металлургическими компаниями (23%), а также со строительным сектором (20%) (наглядно на диаграмме 4).

В рамках исследования и во время конференции работодатели поделились опытом и практикой борьбы с кадровым дефицитом. Так, наиболее частотные решения: работа с учебными заведениями (так делают 57% компаний) и повышение зарплаты (54%). Реже – вахта (14%) и свой учебный центр (11%). Агрессивный хантинг против других компаний практикуют лишь 9% (наглядно на диаграмме 5).

И в то же время работодатели озвучили желаемые меры по изменению кадровой ситуации в отрасли. Так, 60% считают, что повышение зарплаты пока что главный фактор конкурентности на рынке. На втором месте – изменение госполитики в части популяризации инженерных и рабочих профессий (54%). На третьем – создание комфортной среды для труда и отдыха (51%).

Кроме того, участники конференции прокомментировали вопрос, какие меры могли бы изменить ситуацию с нехваткой квалифицированных специалистов в сфере судостроения?

Ответы участников опроса в свободной форме:

• «Нужно оказывать господдержку предприятиям для улучшения условий труда. Очень тяжелый труд и низко оплачиваемый. Непрестижность рабочих профессий.

• «Отсутствие пропаганды ссузов делать выбор в пользу заводов. Плохая подготовка кадров учебными заведениями. Студенты вузов и ссузов не умеют читать чертежи! Многих требуемых профессий на предприятиях ссузы не готовят»

• «Трудоустраивать без образования и опыта работы, и обучать»

• «Естественно увеличение заработных плат, уважительное отношение к рабочим, хороший социальный пакет»

• «К нам обращаются соискатели из судостроительной отрасли исключительно из-за недостаточной оплаты труда»

• «Увеличить осведомлённость о профессиях, работа над повышением престижа и привлекательности работы в отрасли»

Бонусы

По данным сервиса «Банк данных зарплат» hh.ru работодатели из судостроительной и ремонтной отрасли чаще всего сейчас предлагают своим текущим и будущим работникам следующие бонусы и соцгарантии: ДМС (есть в 72% из отрасли), доставка сотрудников до места работы (45%), а также оплата или компенсация мобильной корпоративной связи и питания (по 36% в каждом случае) (наглядно на диаграмме 6).

При этом интересно, что в 60% случаев работодатели-судостроители планируют в этом году увеличить численность штатов своих компаний в среднем на 18% текущей численности.

Зарплатный вопрос также поднимается: по данным сервиса «Банк данных зарплат», 70% компаний из отрасли уже проводили в этом году индексацию зарплат своих сотрудников. Ещё 23% планируют это сделать до конца года (рост на 8,5% от текущего уровня). Ещё 1% будут рассматривать этот вопрос только по решению высшего руководства компаний. У остальных компаний индексация не планируются в текущем году,

Зарплаты

Медианная предлагаемая зарплата в судостроительной и ремонтной отрасли страны в 2023 году - 84367 ₽, что на 12547 ₽ больше, чем в 2022. По итогам 3 квартала 2023 года предлагаемый доход в отрасли достигает 85000 ₽. В целом медианная зарплата в отрасли находится на высоком уровне начиная с III квартала 2022 и продолжает расти (наглядно на диаграмме 7).

В топ-профессий с высокой зарплатой в сфере российского судостроения кроме топовых профессий вошёл ряд «синих» воротничков: монтажник, оператор станков с ЧПУ, программист, сварщик, токарь (подробно в таблице).

Запросы

Соискатели демонстрируют интерес к работе в отрасли судоремонта и судостроения, но при этом из-за обилия работных предложений теперь могут больше и дольше перебирать вакансии и рассматривать предложения. Сейчас на одну вакансию в отрасли в среднем приходится 2-3 кандидата. Это показатель соискательского рынка. При этом аналитика работодательского поведения показывает, что время закрытия вакансий за год выросло с 1,5 до 3-4 месяцев, а по ряду редких профессий или топовых должностей и до 6 месяцев.

Наиболее активно рассматривают предложения о работе и выходят на рынок труда соискатели из Петербурга, Москвы, Приморского края и Нижегородской области – на эти регионы приходится треть всей соискательской активности с начала года.

Между тем у соискателей, как правило, фигурируют следующие запросы:

- У 20% соискателей зарплатные запросы находятся не ниже 100 тысяч рублей. В прошлом году доля таких кандидатов не превышала 10%. Более того, еще 26% кандидатов запрашивают доход до 300 тысяч рублей, что также на 5% больше прошлогодних показателей.

- 27% соискателей с опытом работы в судостроении готовы рассмотреть варианты трудоустройства в других регионах РФ при учёте получения более высокой зарплаты, чем та, что они имеют сейчас. По сравнению с прошлым годом доля таких выросла на 2%.

- 40% соискателей в отрасли хотят иметь доступ к корпоративному обучению

- 39% кандидатов в отрасли при выборе работодателя обращают внимание на известность компании/ бренда в мире или на рынке

- для 37% соискателей важно наличие гибкого графика, который можно настраивать под себя.