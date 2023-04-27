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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.23 12:00

Люди хотят индивидуального подхода, а получают тимбилдинг

Большое исследование hh.ru показало: треть местных респондентов последние 12 месяцев чувствуют падение продуктивности и эффективности на работе из-за нестабильного эмоционального состояния. Люди рассказали, как о них должны заботиться работодатели, а компании ответили, что планируют делать.

Больше трети мурманчан заметили негативное влияние плохого настроения на эффективность работы за последний год

Большое исследование hh.ru показало: треть местных респондентов последние 12 месяцев чувствуют падение продуктивности и эффективности на работе из-за нестабильного эмоционального состояния. Люди рассказали, как о них должны заботиться работодатели, а компании ответили, что планируют делать.

Опрос, проведенный среди жителей СЗФО и в том числе Мурманской области, показал, что 36% респондентов заметили негативное влияние своего эмоционального состояния на эффективность их работы за последние 12 месяцев. Интересно, что 19% опрошенных работают эффективнее благодаря изменению их эмоционального состояния, причём среди них больше мужчин, чем женщин. А 46% за последний год стали работать ни лучше, ни хуже.

Интересно, что рядовые сотрудники по сравнению с руководителями более подвержены негативному влиянию эмоционального состояния и снижению эффективности работы.  Кроме того, каждый третий опрошенный (30%) респондент без законченного образования отмечает позитивное влияние эмоционального состояния на эффективность работы, а среди соискателей со степенью магистра, кандидата или доктора наук этот показатель в 2 раза ниже.

Исследование показывает, что меньше всего влиянию плохого настроения подвержены представители и работники энергетической, строительной отрасли и юриспруденции, а больше всего плохое настроение и падение эмоционального фона затронуло за последний год людей из сфер информационных технологий, телекоммуникаций и потребительских товаров.

«Больше половины работодателей сказали, что они готовы озаботиться об эмоциональным здоровье сотрудников, но лишь 6% из них делают это уже сегодня и увеличили соответствующие бюджеты. При этом первым решением для них стала организация командообразующих мероприятий. И лишь 5% работодателей практикуют индивидуальный подход к заботе об эмоциональном состоянии работников (гибкий график работы, выбор рабочей нагрузки, удаленка и т.д.).

В то время как запрос от сотрудников звучит иначе. Так, лишь 41% работников ждут командообразующих мероприятий. Но при этом 73% опрошенных сотрудников хотят именно индивидуального подхода заботы со стороны работодателей. Ещё 61% работников хотят создания мест для комфортного отдыха, компенсации трат на психологическую помощь. В среднесрочной перспективе, этот разрыв в понимании потребностей может негативно влиять на способность компаний поддерживать необходимый уровень комфорта и в конечном счете производительности труда», - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru (наглядно на диаграммах 1 и 2,  в таблице).

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