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Мурманская область. Арктика (16+)27.01.24 13:00

Люди хотят учиться: мурманчане рассказали об одном из важных трендов рынка труда, который будет актуален до 2030 года

Сразу 66% опрошенных работников в регионе ожидают, что непрерывное обучение будет самым важным трендом на рынке труда в ближайшие 7 лет. Говоря о группах навыков, по которым люди видят необходимость переобучения, 59% респондентов отметили так называемые hard skills, или жесткие навыки. И здесь работники и соискатели больше всего хотят изучать иностранные языки, ПО, математику, а также инженерные науки.

Служба исследований hh.ru совместно с аналитиками компании «Яков и партнеры» выяснила, какие основные тренды будут определять рынок труда Мурманской области до 2030 года.

Непрерывное обучение, гибридный формат работы и повышение требований к условиям труда – три ключевых тренда, которые будут определять развитие рынка труда до 2030 года по мнению работников и соискателей.

Расскажем об одном из трёх трендов, которые будут определять рынок труда в ближайшие семь лет – обучение работников.

Сразу 66% опрошенных работников в регионе ожидают, что непрерывное обучение будет самым важным трендом на рынке труда в ближайшие 7 лет. Говоря о группах навыков, по которым люди видят необходимость переобучения, 59% респондентов отметили так называемые hard skills, или жесткие навыки. И здесь работники и соискатели больше всего хотят изучать иностранные языки, ПО, математику, а также инженерные науки.

А вот soft skills по мнению опрошенных пока что будут на 3 месте по важности – прокачивать коммуникационные навыки, эмпатию, целеполагание и т. п. планируют пока 19% опрошенных. Ещё 22% будут работать над усилением своих метанавыков (самосознание, стрессоустойчивость, уверенность в себе и т. п.)

Интересно, что сотрудники, традиционно опирающиеся на soft skills и метанавыки, приоритизируют именно их для переобучения, а не проф.качества (наглядно в таблице).

Несмотря на открытость людей к обучению в целом (88% соискателей заявили, что уже обучаются и развивают свои навыки), на практике только 12% опрошенных заявили о реальной готовности полностью переобучаться самостоятельно, тогда как большинство (65%) ожидает в этом поддержки со стороны своих работодателей.

«Сразу несколько факторов сыграли свою роль в приоритизации развития навыков на рынке труда и его выходе в топ долгосрочных трендов. Главные – это ускоренная трансформация экономики и быстро меняющиеся условия, на которые бизнесу нужно реагировать. Компании сталкиваются с новыми вызовами и возможностями, традиционный подход затрудняет привлечение талантливых кандидатов, способных быстро адаптироваться к изменчивым реалиям.

На рынке появляются новые виды работ, и они требуют специфических навыков. При этом остаются вопросы к образовательным институтам, которые не всегда способны подстраиваться под BANI-экономику. Навыкоориентированный подход помогает привлекать лучших кандидатов на основе навыков, а потом развивать и удерживать людей внутри компании. Он позволяет бизнесу быстрее и эффективнее адаптироваться к той среде, которая постоянно меняется. В глобальном смысле мы наблюдаем разрастание культуры инноваций и стартапов вследствие технологического прогресса. Приоритеты смещаются в сторону способности сотрудников быстро учиться, понимать, адаптироваться, инновационно мыслить. И здесь ориентация на навыки четко попадает в цель бизнеса», – отмечает Марина Дорохова, лидер направления «Навыки» в hh.ru.

При этом характерно, что чаще всего (в 2 раза чаще) о важности дополнительного обучения заявляли высококвалифицированные сотрудники, нежели неквалифицированные работники. При этом в реальности в ближайшем будущем нужно будет переобучаться больше всех среднеквалифицированным работникам – так как это наиболее востребованные группы сотрудников в текущих реалиях.

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