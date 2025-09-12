«Люди и города»: при поддержке Кольской АЭС в Полярных Зорях открылись новые образовательные пространства

Начало сентября в Полярных Зорях отметилось открытием нескольких образовательных пространств, направленных на развитие талантов и способностей школьников, формирование интереса к науке и технике, а также поддержку патриотического воспитания молодёжи. Эти события стали возможны благодаря отраслевой программе «Росатома» «Люди и города», а также финансированию Кольской АЭС и региона.

«Наши совместные усилия, реализуемые в рамках отраслевой программы «Люди и города» и поддержки региона, позволяют обеспечить детей современными возможностями для всестороннего развития и патриотического воспитания. Уверен, что новое поколение продолжит развивать научные достижения и энергетический потенциал нашего края, внося вклад в общее процветание Мурманской области и всей страны», – отметил заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов.

1 сентября в Гимназии №1 в рамках стратегии «На Севере-жить!», соглашения о взаимодействии между правительством Мурманской области и ГК «Росатом», а также отраслевой программы «Люди и города» состоялось открытие образовательного пространства «Мой Север – моя жизнь». Площадка представляет собой рекреацию с интерактивными стендами, разделённую на три тематические зоны: краеведение, патриотическое воспитание и профориентация. Учащиеся смогут познакомится с туристическими маршрутами Заполярья, раскрывающими уникальность и богатство природы и культуры родного края, узнать о героических и трудовых подвигах героев области, а также принять участие в профориентационных мероприятиях.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, 5 сентября в Доме детского творчества заработала лаборатория беспилотных авиационных систем, где дети смогут освоить программы дополнительного образования по конструированию, моделированию и программированию беспилотной авиации. В этот же день в Гимназии №1 открылся инженерный класс «Энергетик будущего». Он позволит школьникам проводить профессиональные исследования и создавать технологические разработки.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.