14 марта в 16.00 в Центре современного искусства «СОПКИ21А» откроется выставка «Портовый город во времена СССР. Люди и улицы Мурманска в фотографиях Юрия Шумилкина»

Выставка посвящена 90-летию мурманского фотографа, члена Союза журналистов России Юрия Геннадьевича Шумилкина.

Юрий Геннадьевич Шумилкин – старейший мурманский фотограф, родился 16 марта 1934 года в Томске. Впервые взял в руки фотоаппарат в 1947 году и с ним уже не расставался. В 1953 году проходил срочную службу в Китайской Народной Республике. А вот на сверхсрочную отправился в Беломорск, где и познакомился с двадцатилетней мурманчанкой Валентиной Жарниковой, которая стала его верной спутницей на всю жизнь. Юная жена увезла его на Крайний север, в Мурманск, где он начал работать электриком, инструктором в райкоме ВЛКСМ, а затем надолго связал свою жизнь с Мурманским морским торговым портом.

Юрий Шумилкин продолжил заниматься любимым делом, снимал репортажи, сотрудничал с газетой «Полярная правда», Мурманской студией телевидения, публиковался в центральных изданиях. В качестве фотокорреспондента был участником арктических экспедиций. В XX веке он снимал, пожалуй, всех знаменитостей, которые приезжали в столицу Заполярья. В объектив его камеры попали и Фидель Кастро, и Иван Папанин, и Евгений Халдей.

Юрий Геннадьевич участник многих всесоюзных, региональных, персональных выставок, автор трёх фотоальбомов по истории и деятельности Мурманского морского торгового порта.

Выставка, посвящённая 90-летнему юбилею мастера, открывает зрителям небольшую часть его творчества, связанную с родным городом и людьми, которые здесь жили во времена СССР.

Фото предоставлено Светланой Солдатовой, председателем Мурманского регионального отделения ООО «Союз журналистов России».