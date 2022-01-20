Люди пишут нам о самом насущном - Андрей Чибис провёл приём граждан онлайн

Проблемы малого бизнеса и людей с ограниченными возможностями здоровья, вопросы развития студенческого движения и спорта подняли северяне в рамках планового приёма граждан губернатором Мурманской области Андреем Чибисом 19 января.

Приём прошёл в дистанционном режиме. Губернатор общался с заявителями онлайн из ситуационного центра в здании регионального правительства. К видеоконференции также подключились руководители муниципалитетов и профильных ведомств.

Активную дискуссию вызвало обращение Татьяны Хабаровой, управляющей одного из мурманских торгово-развлекательных центров. Татьяна попросила губернатора о послаблениях противоэпидемических мер – открытии в ТРЦ фудкортов и детских комнат, продлении времени работы ресторанов. Губернатор, в свою очередь, чётко дал понять – в условиях новой волны пандемии делать этого ни в коем случае нельзя.

«У вас среди знакомых есть умершие от ковида? У меня – есть. И хорошо, что вы не в курсе, что происходит на пике волн в «красных зонах». Новая волна по всем прогнозам специалистов будет самой большой по массовости заболевания, в России она началась буквально неделю назад. Многие страны просто вводят жёсткий локдаун в условиях дикого темпа распространения «омикрона». Осенняя волна отличалась тем, что очень много и сильно болели дети, и именно они являлись главными разносчиками болезни. Если мы сейчас разрешим детские центры, темпы роста заболеваемости будут такие, что нам придётся школы закрыть. Вопрос открытия фудкортов мы давно обсуждаем с Роспотребнадзором, но тоже понимаем, что скопление людей в ограниченном пространстве очень опасно при волнах и пиках развития пандемии. А что касается ресторанов, то федеральная норма ограничения их работы – до 23 часов, и я не исключаю, что нам придётся к ней вернуться. Принимая решения по любым ограничениям, мы вынуждены выбирать между плохим и очень плохим, хороших решений здесь нет», - пояснил Андрей Чибис.

Помимо просьб, заявители обращались к губернатору с предложениями. Так, педагог-организатор МГТУ Татьяна Шевченко предложила подключить Мурманскую область к участию в фестивале «Российская студенческая весна» и конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество РФ», а руководитель спортивного центра «Тэнгу про» Виталий Бабенко – провести в регионе Кубок губернатора по карате кёкусинкай. Андрей Чибис дал поручения rомитету молодёжной политики и Минспорта Мурманской области проработать эти инициативы.

«Чем больше возможностей для самореализации не только на работе, но и в общественной жизни, в спорте у молодёжи есть, тем интересней жить. Это лифт для развития, да и просто другое качество жизни», - отметил глава региона.

Целый блок обращений был связан с проблемами инвалидов – взрослых и детей. Екатерина Гусева из Мурмашей и Светлана Шкуро из Мурманска, проживающие с больными родственниками, обратились с просьбой об улучшении жилищных условий. Наталья Романова из Снежногорска, воспитывающая сына с ограниченными возможностями здоровья, посетовала на трудности с устройством ребёнка в детский сад. Мурманчанин Владимир Мусиячин, сам инвалид I группы, сообщил об отсутствии доступной среды в подъезде и проблемах с выделением парковочного места. С тем же вопросом – о создании парковки для людей с ограниченными возможностями здоровья во дворе – обратилась к губернатору и Екатерина Квасова из Североморска.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор поручил главам администраций муниципалитетов и руководителям министерств найти решения поднятых гражданами проблем. Все они взяты в работу и поставлены на контроль. При этом ряд вопросов был принципиально решён прямо в ходе приёма. Андрей Чибис подчеркнул, что сделать это ответственным лицам стоило на более ранних стадиях.

«Я ещё раз обращаю внимание на необходимость внимательного и чуткого отношения к вопросам. Чтобы наше обсуждение и поиск решения заканчивались не цитатами из законов, а реальными решениями. Потому что люди пишут нам о самом насущном. И то, что они обращаются к губернатору, – результат того, что на других ступенях власти они услышаны не были. Это плохо. Мы будем вводить санкции в отношении людей, которые не справились с решением проблемы до того, как она попала ко мне», – отметил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435733/#&gid=1&pid=1