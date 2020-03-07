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Мурманская область. Арктика (16+)07.03.20 07:00

Люди последних времён будут спасаться скорбями и болезнями - митрополит Митрофан

В Кольской церкви Благовещения Пресвятой Богородицы провел службу митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. 5 марта, первой седмицы Великого поста, в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы Колымитрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан на Великом повечерии читал Великий канон Преподобного Андрея Критского.

- Откуду начну плакати окаяннаго моего жития деяний? Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию? Но, яко благоутробен, даждь ми прегрешений оставление, - звучало в непривычно тёмной церкви. - Лики святых без электрического света, при свечном освещении, кажется, строже смотрят с икон. И нежными, чистыми, звонкими голосами хор тихо пел: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Великий покаянный канон Андрея Критского читают в самом начале Великого поста — четыре части в первые четыре дня – и в среду вечером пятой недели Великого поста. Текст канона пронизан чувством раскаяния за грехи и охватывает события всего Ветхого завета: от грехопадения Адама и Евы до земной жизни Иисуса Христа. Причем ветхозаветные и новозаветные сюжеты преломляются здесь через чувства человека: повествование идет от первого лица. Разлука с Богом и тоска по Нему; ощущение, что ты беззащитен перед грехом; понимание, что только праведная жизнь и искренняя молитва к Господу может тебя спасти. Только через покаяние человек может вернуться в рай и вновь соединиться с Богом.

Прихожане Благовещенского храма смогли поклониться частице святых мощей Преподобного Андрея Критского, ковчег с которыми привёз владыка, получить благословение владыки и укрепиться в несении поста.

- Когда святых отцов спрашивали, как будут спасаться поколения последних времён, когда ослабеет вера, когда подвиги молитвы и поста станут слишком тяжелы для людей, святые отвечали, что люди последних времён будут спасаться скорбями и болезнями. Каждый сегодня проходит через скорби и болезни, и это забота Божья о нас, - сказал в проповеди митрополит Митрофан. – Что же нам даёт надежду? Надо беречь то, что Господь избрал нас, что мы услышали Его призыв и пошли за Ним, что мы постимся, а ведь пост уже исчезал из жизни русских людей до революции, вот Господь и опустил свой бич! Все мы в полной мере прожили и прочувствовали безбожный XX век. Но возродилась вера и мы с вами пришли в храм. Вот оно, всесилие веры православной!

Владыка прочёл с амвона стихи великого русского поэта Александра Пушкина:

«Отцы пустынники и жены непорочны,

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв.

Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет,

Как та, которую священник повторяет

Во дни печальные Великого поста;

Всех чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой:

Владыко дней моих! дух праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи».

- Вся суть прошений, весь канон Андрея Критского в этих строках! – заключил митрополит. - У нас великое наследие. И гарантия тому высокий дух Святой Руси, который живёт в нас и не даёт погибнуть!

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