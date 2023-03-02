Люди с инвалидностью смогут получить больше средств реабилитации

С 1 марта, согласно распоряжению правительства, в России расширят перечень технических средств реабилитации (ТСР), которые могут бесплатно получить люди с ограниченными возможностями.

Список пополнят вспомогательные электронные средства ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения категорий объектов, лиц людей, с вибрационной индикацией и речевым выходом.

Получить ТСР бесплатно люди с инвалидностью могут в том случае, если эти изделия включены в индивидуальную программу реабилитации или абилитации. Такие программы разрабатывают и выдают федеральные госучреждения медико-социальной экспертизы.

В территориальных центрах соцобслуживания есть возможность получить техническое средство реабилитации во временное пользование. Для этого необходимо обратиться в ближайший центр, имеющий пункт проката. ТСР также можно купить самостоятельно, а потом получить за него компенсацию, пишет «Парламентская газета».