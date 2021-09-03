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Мурманская область. Арктика (16+)03.09.21 16:30

«Люди в чёрном» на городских дорогах становятся головной болью водителей

С наступлением осени, когда тёмное время начинает доминировать над светлым на дорогах Мурманской области пешеходы, одетые в тёмную одежду без светоотражательных и световозвращательных элементов, становятся серьёзной головной болью для автовладельцев. Первое видео с таким пешеходом появилось в соцсетях. Заметить пешехода с первого раза смогли далеко не все.

Водитель одного такси рассказал корреспонденту «СеверПост», что пешеходы совершенно не заботятся о своём здоровье и жизни. Мало того, что они ходят в тёмной одежде, они ещё и не останавливаются перед тем, как ступить на «зебру». Он пояснил, что пешеход тоже является участником движения, и он должен убедиться в том, что его пропускают, прежде чем ступить на дорогу.

«Наверное, перед выходом из дома «пересохранились». Не думают, что нужно остановиться и осмотреться. Я же не Сивка-Бурка, чтобы встать, как лист перед травой. Тормозной путь никто не отменял», — пожаловался водитель.

В ГИБДД редакции «СеверПост» пояснили, что пешехода в тёмной одежде водитель заметит на расстоянии 30 метров. При этом, тормозной путь при скорости в 60 км/ч составит 40 метров. А благодаря световозвращающим элементам на одежде, водители смогут заметить пешехода на расстоянии порядка 150 метров.

Напомним, заполярных водителей предупредили об ухудшении погоды и видимости на дорогах области.

Видео: https://vk.com/video-120051603_456257365

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