Лютая пересечёнка ждёт участников и гостей дня «ЕвроХима»

27 августа в Ковдоре пройдёт ежегодный этнофестиваль «Гиперборея» в честь дня «ЕвроХима» и 60-летия Ковдорского ГОКа.

Центральным событием по традиции станет экстрим-гонка «ЕвроВызов». Невероятное приключение, о котором участники долго не смогут забыть, готовят спортсмены клубов «Живая крепость» и «Горизонт».

Участников ждёт лютая пересечёнка с непредсказуемым рельефом и богатый арсенал искусственных и природных препятствий, готовый высосать все соки из отчаянных смельчаков. Вишенкой на торте станет новый водный этап с использованием SAP-бордов – очень популярная разновидность сёрфинга с веслом.

Экстремалов ждут два уровня сложности трассы: «Корпоратив» - все участники команды на момент проведения соревнований являются работниками или членами одной организации, клуба и т.д.; «Гипер» - сборные команды опытных спортсменов, дополнительный полигон с обязательными к прохождению препятствиями повышенной сложности.

Фото: https://vk.com/wall-204546058_2502?z=photo-204546058_457241598%2Falbum-204546058_00%2Frev