«Лыжная стрела» будет курсировать по дополнительным рейсам на февральских праздниках

В связи с предстоящим праздничным Днём защитника Отечества и переносом выходного дня 1 января на 24 февраля добавлены дополнительные поезда, которые будут работать по следующему расписанию:

23 февраля – отправление со ст. Мурманск в 8 час. 25 мин.;

24 февраля – отправление со ст. Апатиты в 19 час. 27 мин.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, с 23 января в расписание маршрута «Лыжной Стрелы» включена дополнительная остановка «Б/п 1437 км» пригородного поезда №6370 «Лыжная стрела» от станции Апатиты до станции Мурманск в вечернее время.

Добраться до электрички можно будет на автобусе №131 «ст. Апатиты – Кировск (ул. Олимпийская)».

Отправление автобуса №131 от станции Апатит в 12.00; из Кировска (ул. Олимпийская) - 17.40 мин.

Фото: https://gov-murman.ru