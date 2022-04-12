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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.22 17:00

Лыжники и полиатлонисты Концерна «Росэнергоатом» - сильнейшие в отрасли

Команда Концерна «Росэнергоатом» завоевала два первых места в командном зачёте по лыжным гонкам и полиатлону XI зимней спартакиады работников организаций атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2022», проходившей в городе Полярные Зори 8-9 апреля.

В состав команды Концерна «Росэнергоатом» вошли представители Балаковской, Белоярской, Калининской, Курской, Ленинградской, Смоленской и Кольской атомных станций.

«Мы уделяем большое внимание здоровому образу жизни, каждый год в городе строятся всё новые и новые спортивные объекты и улучшаются условия для занятия различными видами спорта. Поэтому, для Кольской АЭС особенно почётно и ответственно принимать у себя такое мероприятие, как Атомиада. Надеюсь, эта спартакиада надолго останется в вашей памяти ярким событием. А мы всегда будем рады видеть вас снова», - отметил директора Кольской АЭС Василий Омельчук на торжественной церемонии закрытия спартакиады.

Всего в полиатлоне и лыжных гонках приняли участие 100 спортсменов Госкорпорации «Росатом» со всех уголков страны. Свои предприятия представили сотрудники Ядерного оружейного комплекса (ЯОК), топливной компания «ТВЭЛ», Русатом Энерго Интернешнл, Концерна «Росэнергоатом», Наука и инновации и Атомэнергомаша.

В командных соревнованиях призовые места распределились следующим образом:

Лыжные гонки:

1 место – Концерн «Росэнергоатом»;

2 место – ТВЭЛ-Центр;

3 место – ЯОК-Центр.

Полиатлон:

1 место – Концерн «Росэнергоатом»;

2 место – ЯОК-Урал;

3 место – ТВЭЛ-Центр.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, сотрудники Кольской АЭС внесли большой вклад в командный зачёт Концерна «Росэнергоатом», завоевав в личном первенстве по лыжным гонкам две «бронзы» (Марина Лаврентьева и Юрий Дроздов) и «золото» (Денис Колованов). В полиатлоне лучшим в возрастной категории 18-34 лет стал Михаил Наливайко.

Также команда атомщиков, полностью состоявшая из работников Кольской АЭС, заняла 2-е место в хоккейном турнире «Атомиады-2022» в городе Глазов.

 

 

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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Матвей
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Д.О. Вернер
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