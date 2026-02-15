«Лыжня России – 2026»: более 230 северян вышли на старт традиционной лыжной гонки в Долине Уюта

Вчера в мурманской Долине Уюта состоялась открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2026». Несмотря на мороз, участниками зимнего спортивного праздника стали более 230 северян, которым предстояло преодолеть дистанцию в 5 километров.

Перед стартом к участникам обратилась министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

«Уважаемые любители спорта! Рада приветствовать всех на открытии всероссийского праздника здоровья и единения – «Лыжни России». Мы видим, как каждый год это замечательное спортивное мероприятие собирает вместе северян разных возрастов и профессий, объединенных одной общей идеей – любовью к лыжному спорту и активному образу жизни. «Лыжня России» – это не просто соревнования. Это настоящий символ нашей страны, символ ее силы, выносливости и стремления к новым достижениям. Это праздник, который дарит нам возможность почувствовать себя частью большой спортивной семьи, зарядиться энергией и позитивом, испытать радость движения и общения», — отметила Светлана Наумова.

По итогам состязаний золотые медали среди мужчин и женщин завоевали Иван Селиванов и Полина Заволожина. Серебряными призёрами стали Мирон Зубов и София Кимаковская. Бронзовыми — Александр Головач и Ольга Милорадова.

Среди юношей и девушек 2008–2013 годов рождения победу одержали Илья Бодухин и Василиса Лозовская. Второе место заняли Андрей Кукунов и Марина Ушакова, третье — Артеё Горюшин и Елизавета Тришина.

Для всех желающих также была организована акция ВФСК ГТО, в рамках которой участники выполнили нормативы в дисциплине «Бег на лыжах».

Как отмечает региональное Министерство спорта, «Лыжня России» проводится с 1982 года и за десятилетия стала одним из самых масштабных и любимых зимних спортивных событий в стране. Развитие массового спорта в Мурманской области является приоритетным направлением губернаторского плана «На Севере — жить!».

Фото (Наталья ШМАКОВА): https://gov-murman.ru/info/news/562341/#&gid=1&pid=1